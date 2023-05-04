США разрешили казахстанским банкам обслуживать карты «Мир»

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Нарушений санкций, введенных американским, европейским и другими регуляторами, со стороны казахстанских банков не было выявлено.

Об этом заявила председатель Агентства Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова в ходе пресс-конференции, проходившей в Центре деловой информации, сообщает Kapital.kz.

На вопрос, было ли рекомендовано представителями Минфина США казахстанским банкам отказаться от использования платежных российских систем, в частности от системы «Мир», Мадина Абылкасымова ответила, что таких рекомендаций не поступало.

«В связи с тем, что необходимо было обеспечить жизнедеятельность российских граждан, АРРФР совместно с Нацбанком обратились официально к американскому регулятору OFAC за разрешением продолжать обслуживание платежной карты «Мир» на территории Казахстана, и соответствующее разрешение нами было получено», — заявила Мадина Абылкасымова.