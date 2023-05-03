Скандальная ситуация как метод политического торга

375 Просмотров

Быть вне политики уже практически невозможно. Поэтому грамотный гражданин должен уметь отличать правду от лжи. В противном случае спустя он станет объектом манипуляций. Искажённое представление о политических реалиях является не только проблемой личностного характера, это явление может стать источником серьезных системных потрясений. Вот, почему эмоциональная демагогия является излюбленной методикой радикалов всех стран мира. Предвзятые комментарии и эмоциональная демагогия могут ввести общество в заблуждение, а это чревато различными последствиями.

Политическая грамотность необходима еще и потому, что мы все еще являемся свидетелями того, как некоторые политиканы рассматривают конфликт и искусственно создаваемый ажиотаж вокруг своего имени в качестве достижения, хоть и временного, но все же успеха в сфере политических отношений. Данный принцип абсолютно идентичен неписанным законам шоу-бизнеса. Мы ежедневно становимся свидетелями какого-либо скандала между различными представителями шоу-биза. Посредством данного метода люди, которые не имеют никого отношения к настоящему искусству, но зато являются дельцами шоу-бизнеса, обеспечивают свою популярность. Подчеркнем, что именно узнаваемость и популярность являются основными критериями успеха в этом виде бизнеса.

Видимо, отсутствие политического багажа и конкретных результатов заставляют политиканов прибегнуть к применению «скандальных методов», которые позволяют им в максимально короткие сроки добиться определенной узнаваемости. Следующим этапом применения подобных политических технологий является уже «политический торг» с властью или, что еще хуже, «политический шантаж» власти. Иными словами, создается скандальная ситуация, благодаря которой пытаются выторговать у власти хоть какие-нибудь дивиденды. Собственно говоря, в этом нет ничего нового, данное явление можно назвать классикой политического паразитизма. Плохо то, что обыватель все еще реагирует на такого рода явления, тем самым, сам того не замечая, становясь жертвой манипуляций. Согласитесь, что подобные методы не могут быть инструментарием политики за интересы своего избирателя. Применение такого рода методов является всего лишь результатом восприятия политики в качестве сферы наживы, а рядовой гражданин при таком восприятии политики, увы, вновь становится инструментом достижения цели. Поэтому принципиально важным является умение отличать правду от лжи и не поддаваться эмоциональным манипуляциям. В эпоху избытка информации очень сложно отличить правду от лжи, но этому необходимо учиться.

«Политический рэкет» является довольно распространенной политической практикой для стран Западного мира. Прошу прощения за резкость, но лоббизм в свое время также возник как легальное ответвление «политического рэкета». Основной целью такого рода грязных технологий является попытка выудить у власти конкретные дивиденды. Увы, но сфера политических отношений не лишена соблазна «легких денег.» Именно этот «соблазн» как раз и толкает дельцов-политиков на «политический рэкет».

Подобные действия также называют «политическим терроризмом. Не лишним будет напомнить, что принципиальным вопросом в борьбе с терроризмом является: нужно ли удовлетворять требования, выдвигаемые террористами? Абсолютное большинство стран выступают против даже малейших уступок террористам. Так как это может стать причиной массового распространения терроризма. Любая форма террора требует применения жестких мер. Проявление слабости может только усугубить ситуацию. Политический террор ничем не отличается от физического. Более того, последствия политического террора могут быть непоправимыми, ведь они могут отразиться на политической стабильности страны в целом.

Развивая контекст, отметим, что все происходящее вокруг председателя партии «Возвышение» (Yüksəliş) как раз и является разновидностью политического рэкета. Напомним, что председателю никому не известной партии было предъявлено обвинение в мошенничестве. Тем не менее решением Наримановского районного суда в отношении председателя партии была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца.

Впоследствии мы наблюдаем попытки создания искусственного ажиотажа вокруг данного события. Информационная кампания развивается по сценариям голливудских фильмов: заговор против политика, власть «боится» развития партии, политик является «жертвой» обмана и чьих-то интриг и т.д. Сценаристы этой дешевой кампании пошли дальше. Теперь в соцсетях публикуются письма, написанные горе-политиком в тюрьме. Да, все это является политическими технологиями, но авторы не учли одного: это технологии 80-х и начала 90-х годов прошлого столетия. Сегодня подобные технологии не удивляют, а забавляют публику.

Однако справедливости ради следует отметить, что эта информационная кампания все же дала свои результаты. Так, например, если месяц назад на улицах нашей столицы мы провели бы социальный опрос с единственным вопросом: «Знаете ли вы о партии «Возвышение»?», то в лучше случае 10 человек ответили бы «да». Теперь, после информационной кампании и голливудских «штучек», наверное, 150-200 человек ответят: «Да, мы это имя слышали». Принципиально отметим, что цифры являются пределом для такого рода партий. Тщетные попытки связать свой арест с властью — политический рэкет. Политическая несостоятельность, а также отсутствие необходимого потенциала толкают горе-политиков на примитивный рэкет. Политические спекулянты пытаются выудить выгоду даже с закрытия своей партии.

Обстоятельства доказывают, что партия в данном случае выступала для этого горе-политика в качестве ширмы своей основной бизнес-деятельности. Согласитесь, что даже этот один небольшой эпизод доказывает всю значимость необходимости оздоровления партийной системы страны. Теперь становится предельно ясно, почему радикалы так активно выступают против нового Закона «О политических партиях». Ведь новый закон может предотвратить превращение политических партий в инструмент торга для политиков-дельцов.

Асиф Адиль