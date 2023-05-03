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Иран захватил нефтяной танкер

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Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана захватил нефтяной танкер под флагом Панамы в Ормузском проливе в среду, утверждает Пятый флот ВМС США.

«Третьего мая примерно в 6.20 утра по местному времени нефтяной танкер Niovi под панамским флагом был захвачен военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции Ирана при прохождении через Ормузский пролив», — говорится в заявлении Пятого флота в Twitter.

Отмечается, что танкер вышел из порта в Дубае и направлялся в порт города Эль-Фуджейра в ОАЭ, когда его окружили десяток кораблей КСИР и заставили изменить курс в направлении иранских территориальных вод у порта Бендер-Аббас.

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