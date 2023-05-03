Алиев: Самой большой мечтой Гейдара Алиева было увидеть Шушу свободной, и мы осуществили его мечту

94 Просмотров

Самой большой мечтой Гейдара Алиева было увидеть Шушу свободной, и мы осуществили его мечту. И мы гордимся этим. Мы счастливы, все азербайджанцы — не только граждане Азербайджана, но азербайджанцы по всему миру — гордятся нашей победой.

Об этом сказал президент Ильхам Алиев на проходящей в Шуше четвертой международной конференции на тему «Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему», посвященной 100-летнему юбилею общенационального лидера Гейдара Алиева, передает Азертадж.

Глава государства отметил, что это был триумф справедливости, исторической справедливости, триумф международного права.