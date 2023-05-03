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В Кыргызстане потребовали от США не вмешиваться в дела республики

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Бишкек считает критику США по закрытию в стране медиахолдинга Azattyk Media, который является региональным подразделением «Радио Свобода», необоснованной и неуместной, заявил пресс-секретарь президента Кыргызстана Эрбол Султанбаев, передает ТАСС.

По его словам, выпады в сторону властей республики, вероятно, связаны с тем, что американская сторона не знает реальной ситуации.

«Считаем заявления [США] неуместными и необоснованными, призываем не вмешиваться во внутренние дела нашей страны <…> Мы ознакомились с заявлениями главы комитета по международным делам палаты представителей конгресса, а также госдепартамента США относительно Azattyk Media. Очевидно, что они сделали свои заявления, не зная реальной ситуации на месте, так как сами они находятся вдали от Кыргызстана», — отметил Султанбаев.

Как указал пресс-секретарь президента Кыргызстана, закрытие медиахолдинга произошло на основе законодательства страны. Он также добавил, что судебная власть республики обладает независимостью и сама принимает решения.

«Никто не имеет права вмешиваться в их [судебной власти] работу. Кыргызстан — открытая и свободная страна. У нас нет ограничений на свободу слова и свободу СМИ. В нашей стране каждый гражданин имеет право открыто выражать свое мнение и использует это право в полной мере. Такие же права есть и у всех организаций», — подчеркнул Султанбаев.

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