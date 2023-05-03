Глава МВД Турции заявил, что США оказывают на него давление

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Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что США с первого дня его работы министром начали оказывать на него давление. Высказывания Сойлу привела во вторник вечером газета Hurriyet.

«С первого же месяца, как я пришел в МВД, Америка начала оказывать на меня давление. Они сказали, что им нужны биометрические и идентификационные данные сирийцев [размещенных в Турции]. Но я им ответил, что не предоставлю эту информацию, и не дал ничего», — сказал Сойлу.

По мнению министра, США пытаются остановить развитие Турции и заставить ее идти назад и переживать поражения. Но этого, по его словам, не произойдет, когда «у руля президент Тайип Эрдоган».