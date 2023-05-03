«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна | США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Экономика

Минэнерго Турции сообщило о соглашении с «Газпромом» об отсрочке платежей за газ

gazprom 1

Руководитель Министерства энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил, что Анкара обсудила с «Газпромом» отсрочку части платежей после резкого повышения цен на газ, достигнуто соглашение, сообщает РИА Новости.

По его словам, в 2022 году после резкого увеличения цен на газ Турция провела переговоры с «Газпромом» по отсрочке части платежей, было достигнуто соглашение, проходили соответствующие обсуждения.

Донмез отметил, что ситуация полностью относится к циклу платежей, который был взят турецкой стороной при координации Минфина и казначейства.

«Это события, которые могут происходить в торговых отношениях и ранее происходили», — рассказал Донмез.

Он подчеркнул, что ранее названная сумма в $20 млрд, которую турецкая сторона обязалась выплатить российской в качестве отсрочки по газу после выборов 14 мая, не соответствует действительности.

Теги:
Из этой рубрики
merkezi bank 090418
Экономика

ЦБА рассказал о прогнозе инфляции в Азербайджане

2023/05/03, 11:35
gazprom 1
Экономика

Минэнерго Турции сообщило о соглашении с «Газпромом» об отсрочке платежей за газ

2023/05/03, 10:52
merkezi bank 26
Экономика

Центральный банк повысил учетную ставку

2023/05/03, 10:13
azalvena12
Экономика

Борт AZAL впервые прибыл в Вену (фото)

2023/05/02, 22:42
erdoga3
Экономика

Эрдоган объявил об обнаружении новых залежей нефти и заявил, что Турция впредь не будет нуждаться в ее импорте (видео)

2023/05/02, 21:25
aes obsujdeniestroitelststva novogobloka v armenii
Экономика

Москва и Ереван обсудили вопросы строительства нового энергоблока АЭС

2023/05/02, 20:44
sba
Экономика

Валютные резервы ЦБА превысили $9 млрд

2023/05/02, 20:26
kadrisimson
Экономика

Кадри Симсон: Азербайджан является общеевропейским поставщиком газа

2023/05/02, 18:59
b4308647 c9b7 3177 b298 e191b5acde50 850
Экономика

Ильхам Алиев утвердил Соглашение о создании упрощенного таможенного коридора между странами ОТГ

2023/05/02, 12:23