Глава МИД Израиля: Иран угрожает Ближнему Востоку и западному миру

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Глава МИД Израиля Эли Коэн во вторник в Брюсселе обсудил с главой Европарламента Робертой Метсолой вопрос включения Корпуса стражей исламской революции Ирана в список террористических организаций ЕС, сообщает МИД Израиля.

Израильский министр заявил, что «иранский режим угрожает Ближнему Востоку и западному миру».

«Европейские страны сегодня более, чем когда-либо, понимают иранскую опасность и согласны с Израилем в необходимости противостоять терроризму, возглавляемому и финансируемому иранским режимом. Я обсудил с председателем Европарламента пути включения КСИР — крупнейшей структуры государственного терроризма в мире — в список террористических организаций Европейского Союза», — заявил Коэн.