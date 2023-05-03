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Польша может потребовать от России выплаты репараций

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Польша может потребовать от России репарации за события XX века, заявил в комментарии The Financial Times (FT) глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач.

В октябре Польша официально потребовала от Германии €1,3 трлн в качестве компенсации за ущерб, нанесенный в ходе Второй мировой войны. На вопрос, почему требования о репарациях не были выдвинуты России, Пшидач ответил, что Варшава придерживается разного подхода в отношении Берлина и Москвы.

«Мы считаем, что с Берлином мы можем начать диалог, но с Путиным — это другая цивилизация. Как только будет достигнут успех с Германией, следующим шагом может стать начало такой дискуссии с другим угнетателем», — добавил Пшидач.

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