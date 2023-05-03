Данилов рассказал, как Украина собирается освобождать Крым

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Украина будет освобождать захваченный Россией полуостров Крым «таким образом, который сочтет необходимым».

Об этом говорится в заявлении секретаря Совета безопасности и обороны Украины Алексея Данилова в эфире Радио Свобода.

«Мне сложно говорить, без боя ли они (россияне) будут что-то отдавать. Могу единственное сказать, что при необходимости мы будем освобождать таким образом, который будем считать необходимым на время принятия тех или иных решений», — сказал Данилов, комментируя слова министра обороны Украины Алексея Резникова о том, что Украина вернет Крым «без боя».

Он отметил, что «если будет потребность в том, чтобы мы там использовали немного другие средства, они обязательно будут использоваться».

«И ни у кого мы спрашивать по этому поводу разрешения не собираемся. Это наша земля, и наша задача — ее освободить», — подчеркнул Данилов.

Секретарь СНБО также прокомментировал взрывы в Крыму.

«Господь милостив к нашей стране, он периодически отправляет сигналы россиянам, сейчас именно так надо говорить, что им надо оттуда убираться. И эти сигналы идут соответствующим образом. Думаю, что люди, имеющие немножко ума, имеют понимание, что нужно как можно скорее убираться с полуострова», — отметил Данилов.