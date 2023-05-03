«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна | США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Мир

Данилов рассказал, как Украина собирается освобождать Крым

danilov6

Украина будет освобождать захваченный Россией полуостров Крым «таким образом, который сочтет необходимым».

Об этом говорится в заявлении секретаря Совета безопасности и обороны Украины Алексея Данилова в эфире Радио Свобода.

«Мне сложно говорить, без боя ли они (россияне) будут что-то отдавать. Могу единственное сказать, что при необходимости мы будем освобождать таким образом, который будем считать необходимым на время принятия тех или иных решений», — сказал Данилов, комментируя слова министра обороны Украины Алексея Резникова о том, что Украина вернет Крым «без боя».

Он отметил, что «если будет потребность в том, чтобы мы там использовали немного другие средства, они обязательно будут использоваться».

«И ни у кого мы спрашивать по этому поводу разрешения не собираемся. Это наша земля, и наша задача — ее освободить», — подчеркнул Данилов.

Секретарь СНБО также прокомментировал взрывы в Крыму.

«Господь милостив к нашей стране, он периодически отправляет сигналы россиянам, сейчас именно так надо говорить, что им надо оттуда убираться. И эти сигналы идут соответствующим образом. Думаю, что люди, имеющие немножко ума, имеют понимание, что нужно как можно скорее убираться с полуострова», — отметил Данилов.

Теги:
Из этой рубрики
koen
Мир

Глава МИД Израиля: Иран угрожает Ближнему Востоку и западному миру

2023/05/03, 01:00
polsha
Мир

Польша может потребовать от России выплаты репараций

2023/05/03, 00:45
dalaylama
Мир

Далай-лама дал рекомендации по прекращению войн

2023/05/03, 00:31
danilov6
Мир

Данилов рассказал, как Украина собирается освобождать Крым

2023/05/03, 00:16
vsemirniydensvobodipecati
Мир

3 мая — Всемирный день свободы печати

2023/05/03, 00:02
blinken8
Мир

Блинкен раскрыл сроки украинского контрнаступления

2023/05/02, 23:25
diversia e1683051346861
Мир

В Брянской области неизвестные подорвали поезд (фото, видео)

2023/05/02, 22:16
756260779772000
Мир

Прощание с Юдашкиным пройдет 6 мая (обновлено)

2023/05/02, 18:43
kazaxstan
Мир

Казахстан не позволит использовать свою территорию для обхода антироссийских санкций

2023/05/02, 18:30