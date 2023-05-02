Эрдоган объявил об обнаружении новых залежей нефти и заявил, что Турция впредь не будет нуждаться в ее импорте (видео)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что новые месторождения нефти обнаружены на юго-востоке Турции. Об этом пишет Anadolu.
«Мы обнаружили месторождение нефти в горах Габар у города Джизре, производительностью порядка 100 тысяч баррелей в сутки», — сказал Эрдоган.
«Вы знаете, что это значит? Террористы, мы похороним вас в этих нефтяных скважинах», — пригрозил он.
Новую скважину, по его словам, назвали в честь учительницы турецкого, убитой террористами РПК — Айбуке Ялчин.
Эрдоган при этом добавил, что Турция больше не будет нуждаться в импорте нефти.