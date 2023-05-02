Москва и Ереван обсудили вопросы строительства нового энергоблока АЭС

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян и гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев во вторник обсудили вопросы строительства нового энергоблока АЭС в республике, сообщает пресс-служба правительства Армении.

На встрече сторон в Ереване Пашинян заявил о важности сотрудничества Армении с «Росатомом», в рамках которого успешно осуществляется ряд совместных проектов. Пашинян отметил роль «Росатома» в вопросе продления срока эксплуатации Армянской АЭС.

Лихачев подчеркнул, что «Росатом» заинтересован в продолжении сотрудничества с Арменией.

Они также обменялись мнениями относительно сотрудничества в сфере ядерной медицины, в области утилизации опасных отходов на ереванском каучуковом заводе «Наирит».