«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна | США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Экономика

Москва и Ереван обсудили вопросы строительства нового энергоблока АЭС

aes obsujdeniestroitelststva novogobloka v armenii

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев во вторник обсудили вопросы строительства нового энергоблока АЭС в республике, сообщает пресс-служба правительства Армении.

На встрече сторон в Ереване Пашинян заявил о важности сотрудничества Армении с «Росатомом», в рамках которого успешно осуществляется ряд совместных проектов. Пашинян отметил роль «Росатома» в вопросе продления срока эксплуатации Армянской АЭС.

Лихачев подчеркнул, что «Росатом» заинтересован в продолжении сотрудничества с Арменией.

Они также обменялись мнениями относительно сотрудничества в сфере ядерной медицины, в области утилизации опасных отходов на ереванском каучуковом заводе «Наирит».

Теги:
Из этой рубрики
azalvena12
Экономика

Борт AZAL впервые прибыл в Вену (фото)

2023/05/02, 22:42
erdoga3
Экономика

Эрдоган объявил об обнаружении новых залежей нефти и заявил, что Турция впредь не будет нуждаться в ее импорте (видео)

2023/05/02, 21:25
aes obsujdeniestroitelststva novogobloka v armenii
Экономика

Москва и Ереван обсудили вопросы строительства нового энергоблока АЭС

2023/05/02, 20:44
sba
Экономика

Валютные резервы ЦБА превысили $9 млрд

2023/05/02, 20:26
kadrisimson
Экономика

Кадри Симсон: Азербайджан является общеевропейским поставщиком газа

2023/05/02, 18:59
b4308647 c9b7 3177 b298 e191b5acde50 850
Экономика

Ильхам Алиев утвердил Соглашение о создании упрощенного таможенного коридора между странами ОТГ

2023/05/02, 12:23
gruzia turisti
Экономика

Значительная часть доходов получена Грузией благодаря россиянам

2023/05/02, 00:31
0x0
Экономика

В США обанкротился еще один крупный банк

2023/05/01, 14:55
2749326 0 0 2914 1640 1920x0 80 0 0 4f8bdd7af6b35eab73a1830c15695326
Экономика

«Газпром» прекращает подачу газа в Армению

2023/05/01, 12:35