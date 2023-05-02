Глава ANAMA просит сограждан быть осторожными в связи с минной опасностью

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Председатель правления Агентства по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов обратился к гражданам в связи с минной опасностью.

Председатель выразил сожаление в связи с произошедшими в последние дни инцидентами с подрывом граждан на минах.

«За последнюю неделю произошло несколько подобных случаев. Несмотря на просветительские меры, предупреждения и установленные таблички об опасности люди ездят на эти территории. Пользуясь случаем, я еще раз обращаюсь к нашим гражданам с призывом быть предельно осторожными. Я прошу их следовать установленным правилам и воздержаться от незаконных посещений освобожденных от оккупации территорий», — отметил В. Сулейманов.