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Мэр Тбилиси заявил, что введение санкций против России стало бы харакири для Грузии

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В Тбилиси считают, что введение Грузией санкций против России стало бы для страны сродни харакири. Как заявил генсек правящей партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе, от таких действий пострадала бы только сама Грузия.

«Как можно присоединиться к санкциям, когда мы не уверены в том, что этим навредим России? Наоборот, навредим себе. Это было бы харакири», – цитирует Каладзе Sputnik Грузия.

По его словам, власти Грузии «абсолютно открыто» заявили, что не присоединятся к санкциям, поскольку не хотят «навредить своей стране». Каладзе отметил, что то же самое касается и вопроса открытия второго фронта в Грузии.

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