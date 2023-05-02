«Об укреплении безопасности Пашиняну нужно позаботиться самому, возможно, при помощи американцев»

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Москва предупреждает правительство премьер-министра Армении Никола Пашиняна о неминуемом наказании за переход на орбиту США и готовность к мирному урегулированию с Азербайджаном по вашингтонскому сценарию. Об этом в своем «Фейсбуке» написал депутат, политолог Расим Мусабеков.

Он напомнил, что армянские грузовики с сельскохозяйственной продукцией не пропускают на территорию России через грузинский переход Ларс, а на территории Краснодарского края неожиданно потребовался срочный ремонт магистрального трубопровода и поставки газа в Армению остановлены на неопределенный срок.

«Очевидно, что пока действия России носят предупредительный характер. В прошлом году, когда ремонтные работы на магистральном газопроводе длились около месяца, SOCAR по просьбе ГАЗПРОМа поставлял газ Армении в этот период, однако на этот раз подобное обращение не поступило. В случае окончательного дрейфа Армении в сторону США и Евросоюза, репрессалии Москвы вряд ли ограничатся запретами на поставку абрикосов, иной продукции или перерывами в газоснабжении. Урегулирование отношений с Турцией и Азербайджаном откроет доступ армянской продукции на эти рынки, а Баку может помочь с газом и нефтепродуктами, но об укреплении безопасности Пашиняну нужно позаботиться самому, возможно, при помощи американцев», — написал Мусабеков.