В парламенте обсудили жестокое обращение тренера с 7-летним ребенком

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В Милли меджлисе обсудили жестокое обращение тренера с 7-летним ребенком в Сумгайыте.

По словам депутата Кямала Джафарова, судя по видео, тренер Мехман Халилов грубо обращался не только с Фаридом, но и с другими детьми.

«Он поднимает детей, хватая их за волосы, голову, уши. Важен особый подход к этому вопросу.

Министерству молодежи и спорта, Олимпийскому комитету и федерациям нужно незамедлительно начать обсуждения, проводить профилактические беседы с работающими в регионах тренерами, разработать для них специальные правила поведения. Установка камер должна быть обязательной во всех спортивных залах. Те, кто видит неподобающее поведение во время тренировок, обязательно должны звонить по номеру 102, сообщать полиции», — сказал депутат.