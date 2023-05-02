WSJ: Тегеран работает с Москвой и Ереваном, чтобы уравновесить турецко-израильско-азербайджанский расклад

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США осознали, что при отсутствии более активного участия Вашингтона в переговорном процессе между Азербайджаном и Арменией по нормализации отношений и мирному договору, Россия и Иран всегда будут помехой для достижения результата, пишет на страницах The Wall Street Journal директор Центра мира и безопасности на Ближнем Востоке Института Хадсона США Майкл Доран.

Автор напоминает, что помимо США, роль посредника также брал на себя президент РФ Владимир Путин. По его мнению, окончательное разрешение вопроса и достижение мира устранило бы необходимость в российских силах в Карабахе, которые размещены там, а именно они, отмечает Доран, являются одним из главных инструментов Путина.

Автор далее отмечает, что Армения сильно зависит от России, в частности в военной сфере, однако, свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев сумел освободиться от контроля Москвы.

«Укрепляя прочные экономические связи с Европой, в которую страна поставляет нефть и газ, Азербайджан одновременно развил прочные оборонные связи с Турцией и Израилем. Трехстороннее сотрудничество Азербайджана с Турцией и Израилем особенно пугает Тегеран, в том числе из-за поддержки, оказываемой иранскими азербайджанцами, которые составляют по меньшей мере пятую часть населения страны, Баку.

Следовательно, Тегеран работает с Москвой и Ереваном, чтобы уравновесить турецко-израильско-азербайджанский расклад и сорвать мирные переговоры.

Косвенно этому способствовал президент Франции Эммануэль Макрон, который уделял много энергии дипломатии на Южном Кавказе, причем в пользу Армении. Франция, которая является родиной для большой армянской общины, оказала давление на президента Евросовета Шарля Мишеля и оказалась вовлеченной в мирные переговоры при посредничестве ЕС. Это привело к тому, что европейское посредничество стало нелегитимным в глазах Баку», – отмечает Доран. И продолжает: таким образом, госсекретарь Блинкен теперь признает, что американский путь — единственный жизнеспособный для того, чтобы склонить Армению к миру и, тем самым, ограничить формы сотрудничества с российско-иранским альянсом.

«Вопрос не решится, пока Армения не признает Карабах суверенной территорией Азербайджана. Но премьер-министр Армении Никол Пашинян, похоже, не готов пойти на такой шаг. Если Ереван одумается, США и их союзники смогут сотрудничать с ним и Баку, чтобы обеспечить благополучие армян в Карабахе. К сожалению Блинкена, многие влиятельные друзья общины американских армян, такие как сенатор Боб Менендес и член Палаты представителей Адам Шифф, отказываются оказывать давление на Ереван в этом направлении», — пишет Доран.