На магистральном водопроводе Кура-Баку произошла авария, затопило дорогу (видео)

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На горячую линию «112» МЧС поступила информация о том, что в результате аварии на магистральном водопроводе Кура-Баку на 19-м километре автомобильной дороги Баку-Алят-Газах — государственная граница с Грузией на территории Гарадагского района города Баку прилегающие территории затопило.

Как сообщили в МЧС, соответствующие силы Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС были незамедлительно привлечены на территорию для проведения работ по водоотведению и осуществления других необходимых мер безопасности.

Как сообщили в ОАО «Азерсу», в связи с проведением работ по ликвидации аварии будут перебои в подаче питьевой воды в некоторых частях Гарадагского, Сабаильского и Бинагадинского районов города Баку, а также в селах Гаджигабульского района, расположенных вдоль магистрального трубопровода.



