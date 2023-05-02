На ППП на Лачинской дороге прибыли сканеры Smiths Detection (фото)

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На новый погранично-пропускной пункт на условной азербайджано-армянской границе прибыли сканеры фирмы Smiths Detection.

Сканеры данной фирмы — это современные многопроекционные рентгеновские системы для автоматического обнаружения твердых и жидких взрывчатых веществ в ручной клади. По эффективности обнаружения данные сканеры значительно превосходит другие автоматические системы, включая более низкий уровень ложных срабатываний. Использование передовых компьютерных технологий позволяет проводить сложные анализы в режиме реального времени, максимально увеличивая пропускную способность багажа и не мешая нормальной работе контрольно-пропускного пункта.