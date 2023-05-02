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Переговоры в Вашингтоне продлятся всю неделю, заявили в Госдепе

blinken bayramov

Обсуждения между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении, начавшиеся сегодня утром близ Вашингтона, «были весьма конструктивными», заявили в понедельник высокопоставленные представители Госдепартамента, информирует Turan.

Министры впервые собрались вместе на несколько дней. Госсекретарь Энтони Блинкен сегодня утром провел с ними отдельные встречи, а также в трехстороннем формате.

Обязательства США заключаются в «содействии мирному, демократическому и процветающему будущему Южного Кавказа», — заявил высокопоставленный чиновник Госдепартамента, пожелавший остаться неназванным.

«Мы давно говорим, что прямой диалог является ключом к решению проблем для достижения прочного мира», — добавил чиновник.

«Мы ожидаем, что обсуждения продолжатся в течение недели», — сказал чиновник, касаясь сроков переговоров.

Вашингтон «надеется и ожидает», что в течение недели представители Армении и Азербайджана «проведут прямые и откровенные обсуждение в поисках решения», заявил на условиях анонимности другой высокопоставленный чиновник Госдепартамента.

На вопрос позиционируют ли США себя страной, которая ограничивается предоставлением площадки для переговоров, или же у Вашингтона есть какие-то предпочтения или планы о возможном результате, представитель Госдепа сказал: «Наша цель — предоставить место, где могут быть двусторонние обсуждения и реальная работа, проделанная вместе, чтобы добиться прогресса в достижении прочного мира, и мы очень счастливы и гордимся тем, что можем предоставить место  Армении и Азербайджану, чтобы сделать это вместе».

Отвечая на вопрос о позиции России в отношении диалога под руководством США, другой представитель Госдепа сказал, что будет разочарованием, если русские «отнесутся к этому негативно».

По словам чиновников, самое главное, чтобы стороны могли связаться друг с другом, где бы это ни происходило — в Вашингтоне, Брюсселе или Москве.

«Наша цель здесь — прочный, сбалансированный и достойный мир между сторонами», — заключил тот же представитель Госдепа.

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