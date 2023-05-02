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Значительная часть доходов получена Грузией благодаря россиянам

gruzia turisti

Начало года в Грузии показало рост доходов страны от иностранных туристов. За первый квартал 2023 года они на 102% превысили доходы за аналогичный период прошлого года. Значительная часть доходов получена Грузией благодаря россиянам, пишет «Вестник Кавказа».

Туристический бизнес приносит Грузии все большие доходы, в начале этого года они оказались вдвое больше прошлогодних показателей.

В первый квартал 2023 года туристы принесли Грузии доход в размере $795,4 млн, что на 102% больше показателей за тот же период 2022 года, сообщает Нацбанк страны.

Рекордным для туризма в Грузии стал 2019 год, затем последовал спад, связанный с пандемией коронавируса и соответствующими ограничениями. При этом начало текущего года в сфере иностранного туризма показывает, что 2023 год может установить новый рекорд: первый квартал оказался на 37,5% доходнее аналогичного периода 2019 года.

Всего с начала года Грузию посетили 1,2 млн иностранцев, из них с туристическими целями — 845 тыс, что составляет почти 96% от рекордного турпотока в январе-марте 2019 года. Больше всего туристов едет в Грузию из России.

Значительная доля туристических доходов Грузии в этом году связана с визитерами из России. С 1 января по 31 марта россияне потратили в кавказской республике $266,4 млн, это больше, чем туристы из какой бы то ни было другой страны.

Таким образом, доходы Грузии от российских туристов выросли в первом квартале на рекордные 293,5%. Также выросли траты в Грузии граждан Турции — на 136%, граждан ЕС — на 64,9%.

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