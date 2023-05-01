Кирби констатировал провал российского наступления на Бахмут

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Российское наступление на Бахмут провалилось. С декабря прошлого года в боях погибли около 20 тысяч человек.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби, сообщает Sky News.

По подсчетам Белого дома, за последние пять месяцев боевых действий в Украине Россия потеряла 100 тысяч человек.

Кирби заявил, что российское наступление в восточном Донбассе «застопорилось» и «провалилось».

Оценку украинских потерь Кирби привести отказался: «они здесь жертвы», цитирует его AFP. По его словам, Белый дом не будет обнародовать информацию, которая осложняет положение Украины и ее армии.