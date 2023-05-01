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В Финляндии могут появиться американские военные базы

usavoennie

Власти Финляндии и США провели переговоры о заключении двустороннего соглашения о военном сотрудничестве. Если соглашение будет достигнуто, то американским вооруженным силам можно будет использовать территорию Финляндии для тренировок и размещения техники и оружия, фактически организуя на территории страны военные базы. Об этом пишет газета Helsingin Sanomat со ссылкой на замминистра обороны страны Микаэля Антелла.

Финские власти считают, что заключение соглашения укрепит ее безопасность и обороноспособность. Хельсинки уже является участником нескольких действующих оборонных соглашений с западными партнерами, но этот документ особый, утверждает Антелл. Он позволит США ввести в Финляндию военных и оставить их на территории страны, хранить оружие и вкладывать деньги в создание необходимой инфраструктуры. Ядерное оружие не является предметом этого соглашения, уточнил чиновник.

Соглашения о развертывании военных баз у США уже есть с другими странами НАТО. Финляндия подпишет документ в качестве новичка в альянсе. В мае 2022 года Финляндия подала заявку на вступление в альянс и стала его членом 4 апреля 2023 года. После этого увеличилась сухопутная граница России и НАТО примерно до 2,6 тысяч километров.

Кроме того, Россия получила в соперницы одну из самых боеспособных армий, артиллерийские войска которой являются крупнейшими в Европе – около 1500 стволов, включая 700 гаубиц, 700 крупнокалиберных минометов и 100 ракетных комплексов. Мощность финской артиллерии превышает показатели Польши, Германии, Норвегии и Швеции вместе взятых, по данным Международного научного центра Вудро Вильсона.

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