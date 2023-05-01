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Нетаньяху заявил, что Израиль и США не позволят Ирану получить ядерное оружие

netanya

Израиль продолжит делать все возможное, чтобы помешать Ирану получить ядерное оружие, и в этом будет полагаться на совместные усилия с США. Об этом заявил сегодня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, открывая летнюю сессию Кнессета (парламент).

«Первый и самый неотложный вызов — это совместные усилия Израиля и США, направленные на то, чтобы предотвратить получение Ираном ядерного оружия. Армия обороны Израиля и Вооруженные силы США недавно завершили крупнейшие в истории Израиля военные учения, и за это я хочу поблагодарить администрацию президента США Джо Байдена», — сказал Нетаньяху, выступая перед депутатами Кнессета в присутствии спикера Палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти, прибывшего в Израиль с визитом во главе двухпартийной делегации из 17 американских парламентариев.

«Мы не допустим, чтобы Иран создал вокруг нас петлю терроризма. Мы не допустим, чтобы Иран укрепился в военном отношении на наших границах, и мы сделаем все, чтобы предотвратить получение им ядерного оружия», — отметил Нетаньяху.

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