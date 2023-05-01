При взрыве мины в Джоджуг Марджанлы погиб пастух, открыто уголовное дело (обновлено)

263 Просмотров

19:50 В связи с минным инцидентом, произошедшим в селе Джоджуг Марджанлы, возбуждено уголовное дело. Об этом в сообщении прокуратуры Джебраильского района.

По данному факту в прокуратуре Джебраильского района возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса и проводится предварительное расследование.

***

18:57 В селе Джоджуг Марджанлы Джабраильского района произошел взрыв мины. В результате погиб пастух.

Согласно информации ANAMA и пресс-службы МВД, 1 мая 2023 года на не разминированной территории в селе Джоджуг Марджанлы Джабраильского района произошел разрыв мины.

Житель села Газахлар Физулинского района Алышов Огтай Байрам оглу, 1964 г.р., занимавшийся животноводством, проник на нерасчищенную от мин территорию, и погиб, подорвавшись на противотанковой мине.