Баку: Армения не отказывается от территориальных претензий к Азербайджану

611 Просмотров

Абсурдные утверждения пресс-секретаря Министерства иностранных дел Армении Ани Бадалян, озвученные в интервью радио «Свобода» в связи с учреждением на Лачинской дороге пограничного контрольно-пропускного пункта, нахождением армянских сил на территории Азербайджана и сохранением под оккупацией 8 сел не имеют под собой никаких оснований, и мы их категорически отвергаем.

Об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел Азербайджана по этому вопросу.

Было отмечено, что законное решение и шаги Азербайджана по учреждению пограничного контрольно-пропускного пункта на своей суверенной территории соответствуют всем нормам и принципам международного права. Вмешательство Армении в это решение Азербайджана недопустимо.

Как видно, комментируя акции протеста на Лачинской дороге, армянская сторона забыла о том, что указанные действия были направлены против использования Лачинской дороги для противоправных действий и военных провокаций, и она не колеблясь искажает временное решение Международного Суда, подчеркивает МИД Азербайджана.

В комментарии отмечается, что, к сожалению, армянская сторона все еще не может смириться с тем, что Суд отклонил два основных иска Армении об «организации якобы правительством Азербайджана» акции протеста, проведенной азербайджанскими экоактивистами на дороге Ханкенди-Лачин, и «препятствовании Азербайджаном подачи природного газа и других коммунальных услуг (к примеру, электричества и интернета)».

Вызывает сожаление тот факт, что армянская сторона в течение последних 30 лет игнорировала вопрос о минных угрозах в отношении Азербайджана и уклонялась от своей ответственности. Последние судебные слушания по этому вопросу еще раз показали, что заявления Армении в международных организациях о том, что она не производит и не устанавливает мины, основаны на лжи. В то же время совершенно неправильно расценивать решение Суда об отсрочке решения по существу минного вопроса как отказ Суда от его рассмотрения.

Понятно, что это временное решение не освобождает Армению от таких взятых на себя обязательств, как отказ от размещения мин и минных ловушек на территории Азербайджана, переброски мин, произведенных в 2021 году, на азербайджанские территории с использованием Лачинской дороги, а также предоставление достоверных карт заминированных территорий.

В целом, обвинения Армении в агрессии со стороны Азербайджана, «этнической чистке» и «оккупации сел» абсурдны, учитывая то, что с момента обретения независимости Армения, вопреки нормам и принципам международного права, сама совершила военную агрессию против международно признанных территорий Азербайджана и массовые убийства, разрушила оккупированные города и сотни сел, провела этнические чистки против азербайджанцев, изгнала сотни тысяч человек со своих родных земель, не выполнила 4 резолюции Совета Безопасности ООН.

Армения, вместо освобождения сел Кярки Садаракского района Нахчывана и сел Софулу, Бархударлы, Баганис Айрым, Гызыл Гаджилы, Юхары и Ашагы Аскипара и Хейримли Газахского района в рамках обязательств, которые эта страна взяла на себя при подписании трехстороннего Заявления, ставит под сомнение принадлежность указанных сел Азербайджану, что свидетельствует о том, что Армения не отказывается от территориальных претензий к Азербайджану.

Игнорируя тот факт, что премьер-министр Армении Никол Пашинян связывал поражение в войне с «5-й колонной» в Армении, подтверждал, что войну вели армянские вооруженные силы, и признавал, что все военное командование подчинялось Министерству обороны Армении, а также факт признания высокопоставленных политических и военных руководителей в том, что войска еще не выведены, пресс-секретарь МИД Армении заявляет о том, что в Азербайджане нет армянских вооруженных сил, и это является показателем того, что внешняя политика этой страны подпитывается ложью.

Ведение уголовных дел собственно правоохранительными органами Армении в отношении тех, кто длительное время представлялся «военнослужащими» так называемого режима, является наглядным доказательством того, что эти военнослужащие подчиняются Армении.

Азербайджан еще раз призывает Армению отказаться от территориальных претензий к Азербайджану. Обеспечение мира и стабильности в регионе зависит от уважения Арменией территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, отмечается в комментарии МИД.