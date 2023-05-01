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Киев арестовал еще 5 российских кораблей с похищенным зерном

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Суд в Украине наложил аресты еще на пять морских судов-нарушителей, причастных к перевозке через захваченный полуостров награбленного украинского зерна. Об этом сообщает 1 мая Офис генерального прокурора.

По данным следствия, суда «Вера», «Волго-дон 5043 и «Волго-дон 205», а также «Волго-балт 188 и «Волго-балт 106» под флагами РФ незаконно заходили в закрытый Севастопольский морской торговый порт.

«Таким образом нарушители переправляли похищенное украинское зерно в третьи страны и использовали Крым как своеобразный логистический хаб в преступной схеме», – сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что в рамках этого кейса по ходатайствам прокуратуры автономии суд наложил аресты на 15 таких судов-нарушителей.

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