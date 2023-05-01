Формула Успеха – 2023

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В Баку отшумел последний рев моторов классных гоночных болидов, за передвижением которых затаив дыхание наблюдали десятки тысяч туристов, со всех концов земли приехавших в наш южный город на Гран-при «Формула-1». Надо сказать, что Гран-при проходит в Азербайджане седьмой раз и это неудивительно, потому что в современной истории «Формулы-1» бакинский отрезок пути — самый напряженный, сложный и местами совершенно неожиданный. И всякий раз определяется чемпион – вот уже несколько лет подряд им является пилот «Ред Булл» Серхио Перес, стартовавший в 2023 году вторым, опередив обладателя поула Шарля Леклера («Феррари») и своего напарника Макса Ферстаппена.

«Снова «Формула-1»? Ужас! Только треск и шум, дороги перекрывают, маршруты меняют» … Именно это мы и слышим, и, что греха таить, иногда и сами в сердцах произносим. Но на самом деле, хоть граждане страны и испытывают определенные трудности, связанные в эти дни с передвижением на общественном транспорте, временно меняющем свои привычные маршруты, так или иначе, все эти неудобства можно перетерпеть, если учесть, что глобальная прибыль от этого «праздника жизни» того стоит.

Конечно, нет необходимости представлять Азербайджан всему миру, особенно после Победы в 44-дневной войне, но «Формула-1» — лишний повод для того, чтобы не только заявить о себе и привлечь внимание мировой общественности, но и развить сферу туризма.

Известно, что основная статья доходов городов-организаторов гонок «Формула-1», в том числе и в Баку, — продажа билетов, а также другие сопутствующие траты любителей автоспорта и туристов в период гоночного уик-энда.

По данным BCC (Baku City Circuit), с каждым годом туристический поток в столицу, вызванный проведением «Формулы-1», растет. Но это не единственный плюс. В связи с проведением в Баку «королевских гонок» были созданы тысячи рабочих мест, которые по большей части заняли представители азербайджанской молодежи — и это также способствовало положительному влиянию на экономику страны.

Но в отношении туристического потока, конечно же, стоит сделать небольшую оговорку, так как после 2019 года нагрянула пандемия коронавируса, сильно ударившая по туристическому сектору. Однако начиная с 2022 года, туристы снова хлынули в Азербайджан — наблюдать за гонками. Согласно отчетам 2022 года, приехавших на «Формулу-1» было больше 10 000 человек.

Агентству по туризму, куда обратился сотрудник Minval.az, пока что не известны точные цифры количества туристов, приехавших на Гран-при в Баку в этот раз, отчетов пока не поступало, но судя по переполненным гостиницам и проданным на мероприятие билетам (на всех не хватило, пришлось выпускать еще), было намного больше, нежели в 2022-м.

Ну, а что касается эстетики – тут и без статистики все ясно: город перед «Формулой-1» преображается, становится по-весеннему ярким. Трасы покрываются новым покрытием, ремонтируются тротуары, высаживается огромное количество растений и цветов, устанавливаются баннеры и трибуны. А вместе с городом преображаемся и мы, граждане – и себя хотим показать, и на других посмотреть, и отзывы потом читать в сети самые теплые, потому что бакинское гостеприимство теперь уже известно на весь мир.

Яна Мадатова