Украинская война: окажется ли из-за России под ударом Каспий?

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В ночь на 1 мая Россия нанесла очередной ракетный удар по Украине. Как уточняют в Киеве, били при помощи стратегической авиации, выпустили 18 крылатых ракет, из которых ПВО Украины сбили 15. В том числе все те, которые летели на Киев. Но в центре внимания продолжает оставаться атака, предпринятая в ночь на 28 апреля. Одна из ракет попала в жилую многоэтажку в Умани. Погибли 23 человека, в том числе шестеро детей. И как установили украинские эксперты, удары наносились ракетами воздушного базирования с самолетов Ту95 из акватории Каспийского моря.

Имеет ли военный смысл удар по жилой девятиэтажке — вопрос, увы, риторический. Более того, за год с лишним планомерных ударов по больницам, роддомам, школам и жилым домам в РФ могли бы уяснить для себя, что тактика «сделать цену войны для граждан Украины слишком высокой, чтобы они заставили власти эту войну прекратить» не сработает точно так же, как не сработали ракетные удары по Гяндже, Барде, Тертеру и Мингячевиру во время 44-дневной войны за освобождение Карабаха.

Но для Азербайджана это не только исторические параллели, которые еще даже не стали по-настоящему историей. Удары, напомним еще раз, наносились из акватории Каспия.

Для начала, сказать, что ракетные пуски угрожают экологии — ничего не сказать. Тем более что они далеко не всегда проходят «штатно». Во всяком случае, минувшей зимой, когда на дагестанское побережье Каспия были выброшены тысячи туш мертвых тюленей, многие эксперты увязали это именно с вероятностью «нештатного пуска» российских «Калибров». Ракетное топливо, предупреждают специалисты, крайне токсично. Нештатный пуск «Калибра» или даже техническая проблема при его заправке вполне могли привести к такому эффекту. Бывают, конечно, ситуации, когда страна вынуждена отвечать на внешнюю агрессию. Но на Россию никто не нападал. К тому же удары по жилым кварталам городов Украины — это не первый случай, когда Россия использует Каспий как военную базу. Отсюда, из иранского сектора моря, «Калибры» били по целям в Сирии (тоже по большей части гражданским).

Кроме того, над Каспием совершали дозаправку в воздухе российские стратегические бомбардировщики после ударов по целям во все той же Сирии. Но тогда это скорее была разовая демонстрация возможностей. Теперь же удары по целям в Украине наносятся из российского сектора акватории Каспия регулярно. А ВСУ — это не сирийские повстанцы, у которых просто не было ракет, способных ударить по Каспию. Да, «Дагестан» или «Великий Устюг» могут не опасаться получить в борт ракету «Нептун», как крейсер «Москва», но Украина уже била по аэродромам в Рязани и Энгельсе. Да, вооружение, поставляемое с Запада, как бы не должно использоваться для ударов по целям в глубине международно признанной российской территории. Но у Украины есть и свой ВПК, причем еще во времена СССР здесь было сосредоточено ракетное производство. А значит, если не сегодня, то завтра или на будущей неделе Украина вполне может нанести ответный удач по российским целям в акватории Каспия — со всеми рисками для гражданских кораблей и самолетов.

И это не тот случай, когда «Москва может делать в своем секторе Каспия все, что посчитает необходимым». Если кто забыл, в 2018 году в казахстанском Актау прикаспийские страны, включая Россию, обязались сделать Каспий морем мира и дружбы, сотрудничать в сфере экологии, способствовать демилитаризации и т.д. Особо оговаривалось, что здесь не будет иностранных военных баз.

И насколько же соотносится с духом и буквой Конвенции о правовом статусе Каспия то, что Россия использует свой сектор для ударов по Украине? Это уже не рассуждения о моральной стороне вопроса, а нарушение подписанных обязательств.

А значит, на то, как российские «Калибры» разносят не только жилые дома, но и подписанную в Актау конвенцию, надо реагировать уже сегодня. Точнее, надо было еще вчера.

А.Шакур