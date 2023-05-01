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Посол Израиля посоветовал Украине опираться не на союзников, а на диаспору

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Чрезвычайный и полномочный посол Израиля в Украине Михаэль Бродский посоветовал украинской власти опираться на диаспору в разных странах и свои силы и не рассчитывать на союзников. Его слова приводит украинское издание УНН.

По словам Бродского, диаспоры могут помочь лоббировать интересы Украины за границей.

«У Украины также, как и у Израиля, есть большие влиятельные диаспоры в разных странах. … Диаспоры, особенно в критический момент, очень сильно помогают Израилю … Это очень важный ресурс. Это то, что Украина также могла бы развивать», — поделился посол.

Он также добавил, что в минуту опасности стоит рассчитывать на себя, а не полагаться на помощь союзников, а также сохранять демократию и базисные свободы, несмотря на военные действия.

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