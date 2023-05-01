Балканский маршрут: «Борьба» правительств США и Европы с наркотиками нерезультативна

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Мы часто слышим о том, что наркоторговля в Афганистане расцвела с приходом талибов, что на долю этой страны приходится 90 процентов производимого во всем мире опия. Ежегодно международные организации, такие как ООН, ОБСЕ, Госдеп США выступают с докладами о необходимости сотрудничества в борьбе с наркотиками и его усиления, о том, что наркотики представляют реальную угрозу для всего населения земли. На организацию этих самых международных конференций тратятся баснословные деньги, туда стекаются представители правоохранительных и силовых органов всех заинтересованных в борьбе стран, но, как ни странно, наркотиков от этого меньше не становится. Наоборот, масштабы наркоторговли растут по всему миру и это происходит в век цифровых технологий и тотального контроля, когда широкие возможности слежки позволяют выявить и предупредить такого рода преступления. Но это при желании…

И мало кто задумывался над тем, почему так происходит. Что мешает правоохранителям перекрыть маршруты доставки наркотиков? Тем более, что все маршруты поставок афганского героина, в частности в Азербайджан, известны давно, а главные из них продолжают, можно сказать, беспрепятственно работать. И один из таких маршрутов – Балканский…

Как известно, афганский героин и опий поступают в Азербайджан через Иран, который тоже является транзитной страной. Партии героина провозят в нашу страну через село Буравар Джалилабадского района, который расположен на стыке с Ярдымлинским. Провозят через Талышские горы, через реку Араз: наркокурьеры прекрасно владеют местностью и знают, когда и в каких местах мелеет река. Еще один маршрут пролегает через Каспийское море. В связи с этим вспомнился случай, который произошел в Азербайджане в 1995 году. Иранский чемпион по сверхмарафонскому заплыву проплыл 12 километров с 48 килограммами опиума. Причалив на территории села Шахагадж Астаринского района, пловец переоделся и сел в машину, чтобы добраться до подельника и передать товар. На КПП, расположенном на границе Лянкяранского и Астаринского районов, машину задержали сотрудники ГДП. Так, в ходе проверки и вскрылось все. Это дело потом легло на стол следователей под кодовым названием «Черная икра».

Объем незаконного оборота наркотиков и психотропных веществ в Азербайджане растет из года в год. Впервые об этом министр внутренних дел, генерал-полковник полиции Вилаят Эйвазов заявил на коллегии по итогам полугодовой деятельности в области борьбы с преступностью и обеспечения безопасности, состоявшейся 9 июля 2020 года.

Так, по статистике МВД, за прошлый год из незаконного оборота по республике было изъято 3 тонны 418 килограммов наркотиков, предотвращен ввоз 1 тонны 150 кг. Для сравнения отметим, что в 2021 году было изъято 3 тонны 45 кг, предотвращен ввоз контрабандным 866 кг наркотиков. В 2020 году из оборота изъяли 1 тонну 873 кг наркотиков.

Мы не зря упомянули про Балканский маршрут, поскольку территория Азербайджана задействована в нем. Как раз на днях, сотрудники Главного Нахчыванского таможенного управления на КПП «Джульфа» предотвратили провоз транзитом 4 99 кг 203,9 граммов героина. Грузовая фура, в которой был спрятан афганский героин, следовала из Ирана и направлялась в Нидерланды. Несколькими днями ранее на КПП «Шахтахты» сотрудниками того же управления был предотвращен провоз в Турцию 72 кг героина, следовавшего из Ирана. И это далеко не единственные случаи использования территории Азербайджана в качестве транзитной для доставки наркотиков в Турцию и Европу. Как видите, масштабы наркоторговли только растут.

В одном из своих недавних интервью АПА заместитель начальника Государственной пограничной службы (ГПС) по оперативно-розыскной работе генерал-лейтенант Фируз Ширинзаде заявил, что масса наркотиков, ввезенных из Ирана в Азербайджан за последние пять лет, увеличилась в девять раз.

По данным же экспертов госдепартамента США, Азербайджан стал важным транзитным пунктом доставки наркотиков из Афганистана, Средней Азии и Ирана в Россию и Западную Европу.

В свою очередь источник в МВД сообщил Minval.az, что главный перевалочный пункт наркотиков — Бара находится на нейтральной территории между Афганистаном и Пакистаном. Здесь оптовики закупают чистый героин, чтобы потом распространить его по всему миру.

В центре «Балканского пути», который соединяет Афганистан с европейским рынком наркотиков находятся Албания и Косово. Этот путь оценивается примерно в 400 млрд долларов в год и контролирует 80% героина, предназначенного для отправки в Европу.

Сложно подсчитать количество денег, которые ежегодно приносит наркоторговля. Однако есть информация, что торговля наркотиками ежегодно приносит около 590 миллиардов евро, освобожденных от уплаты налогов.

«На самом же деле средства от продажи наркотиков являются важной частью мировой банковской и финансовой системы, так как обеспечивают экономику ликвидной наличкой, необходимой для вливаний в инвестиционные «мыльные пузыри» в США и Великобритании», — пишет Майкл Рупперт, бывший агент полиции Лос—Анджелеса и автор бестселлера «Переходя Рубикон» (Crossing the Rubicon), посвященного проблеме торговли героином.

Даниэль Эстулин, теоретик заговора, посвятивший всю свою жизнь изучению закрытой Бильдербергской группы и написавший на эту тему не одну книгу, утверждает, что корпорации зарабатывают огромные деньги, принимая их от торговцев и производителей наркотиков в качестве вкладов под очень низкие проценты и получая (после «отмывания») астрономические прибыли.

По его мнению, наркобизнес процветает потому, что вырученные деньги являются залогом инвестиций крупнейших компаний мира. Наркоторговцы являются кредиторами политиков. Они держат на крючке тех гринго с Уолл–стрит, чьи дети порой умирают от этих наркотиков. Преуспевающие дельцы не могут допустить уничтожения наркобаронов. Конгресс не может допустить уничтожения наркобаронов. Президенты и те, кто финансирует их избирательные кампании, не могут допустить уничтожения наркобаронов. Почему? Потому, что иерархическая экономика, контролируемая одним процентом общества, не может допустить конкуренции (неважно, политической или экономической) в использовании денег, вырученных от торговли наркотиками.

Тем временем, в одном из докладов, подготовленных германским Федеральным агентством по борьбе с преступностью, сообщается: «Этнические албанцы сейчас составляют наиболее существенную группу распространителей героина в западных странах».

Албания стала преступной столицей Европы. Самые влиятельные группы в стране промышляют выращиванием, переработкой и хранением наркотиков, предназначенных для отправки в Западную Европу.

Торговля наркотиками, особенно героином, — это серьезный бизнес, полностью контролируемый несколькими «неприкасаемыми» семьями в мире. В данный бизнес вложены баснословные средства, в нем участвуют настоящие эксперты, поэтому все гладко и беспрепятственно.

Выращивание опиумного мака сосредоточено главным образом в Южной Америке, странах «Золотого треугольника» (Лаос, Мьянма, Таиланд) и «Золотого полумесяца» (Афганистан, Пакистан, Иран).

«Опиум–сырец из «Золотого треугольника» переправляется сицилийской мафии и конечным переработчикам во Францию, которые завершают очистку героина в лабораториях, усеявших морское побережье от Марселя до Монте—Карло. Маршрут перевозки опиума–сырца из стран «Золотого полумесяца» проходит через Иран, Турцию и Ливан… Опиум–сырец из Турции и Ливана доставляется на Корсику, откуда с молчаливого согласия семейства Гримальди перевозится на судах в Монте—Карло. Монако — это самый крупный центр переработки опиума в мире», — пишет Даниэль Эстулин.

«Каким образом банки с их респектабельной репутацией оказываются втянутыми в грязную торговлю наркотиками? — спрашивает Джон Коулман, американский публицист, бывший сотрудник британских спецслужб. — Одним из видов участия банков является финансирование компаний, импортирующих химикаты, необходимые для переработки опиума. Банковская корпорация Гонконга, имеющая представительство в Лондоне, находится как раз в центре наркоторговли благодаря одной компании, которая имеет счета в этом банке. Эта компания импортирует в Гонконг большую часть химических препаратов, необходимых для очистки героина».

Другая деятельность, приносящая значительные поступления в банки, — это их участие в оптовых поставках уксусного ангидрида, важного химического вещества, необходимого для переработки опиума в героин.

Традиционно маршруты перевозки героина в Западную Европу через Югославию, Турцию, Кавказ и более восточные регионы все сильнее смещаются в сторону Италии, пролегая через Черное море, Албанию, Болгарию и Македонию. Это изменение укрепило албанскую мафию, которая, как сейчас считается, контролирует более 70 процентов нелегального рынка героина в Германии и Швейцарии. Она действует в союзе с могущественной сицилийской мафией и опирается на многочисленную диаспору в западных странах. Кроме того, что эта диаспора служит отличным прикрытием албанским криминальным элементам, она также является важным источником дохода для мафиози.

Пятьсот девяносто миллиардов евро — это слишком большие деньги, чтобы спрятать их в чулке. Для того чтобы распоряжаться такими крупными средствами, необходимы большой опыт и сноровка. Любому разумному человеку становится ясно, что управляют этим предприятием самые влиятельные особы, даже если это и осуществляется через посредников. Конечно, мелкие торговцы являются неотъемлемой частью этого бизнеса, но они временны. Временны потому, что их ловит полиция либо убивают конкуренты. Но что от этого меняется? Замена найдется всегда.

Кампании, развернутые правительствами США и Европы для ужесточения борьбы с наркотиками, нерезультативны. Если бы государственные органы США действительно захотели искоренить это зло, они бы это сделали. Не стоит ожидать от них слишком многого. Попытка искоренить торговлю наркотиками вызвала бы крайнее недовольство влиятельнейших семей Европы и восточного либерального истеблишмента США, которым достается львиная доля этих 590 миллиардов евро.

Не говоря уже о том, что в СМИ неоднократно писали о том, что с приходом США в Афганистан за первые 10 лет производство опия увеличилось в 44 раза. Причем летчики США участвовали в перевозке наркотиков.

А вот доклад Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), представленный 1 ноября 2022 года в Вене.

Согласно выводам УНП ООН, площадь посевов опийного мака в 2022 году в Афганистане увеличилась на 32 процента по сравнению с предыдущим годом и составила 233 тыс. гектаров. Это третий по величине показатель с момента начала мониторинга. 73 процента общей площади посадок были сосредоточены в юго-западных районах страны. Там же был зарегистрирован и наибольший прирост урожая…

А тем временем азербайджанские специалисты прогнозируют, что доставка афганских наркотиков в Азербайджан никогда не уменьшится.

Рамелла Ибрагимхалилова