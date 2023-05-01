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Союзник России – Армения проголосовала за резолюцию ООН с упоминанием российской агрессии

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Генеральная ассамблея ООН 26 апреля приняла резолюцию о сотрудничестве ООН и Совета Европы, где упомянута агрессия России против Украины.

Постпред Украины в ООН сообщил, что Россия хотела убрать упоминание об агрессии в отношении Украины в резолюции, однако документ был принят с 122 голосами «за». Резолюция в том числе поддержали Армения, Казахстан, Китай и Турция.

Против резолюции выступили Россия, Беларусь, Никарагуа, Сирия и КНДР. Воздержались Азербайджан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и еще 15 стран.

В резолюции агрессия России упоминалась в следующем абзаце:

«…учитывая, что беспрецедентные вызовы, стоящие сегодня перед Европой после агрессии Российской Федерации против Украины, а до этого против Грузии, и прекращения членства Российской Федерации в Совете Европы, требуют укрепления сотрудничества между Организацией Объединенных Наций и Советом Европы, в особенности для того, чтобы оперативно восстановить и поддерживать мир и безопасность на основе уважения суверенитета, территориальной целостности и политической независимости любого государства, обеспечивать соблюдение прав человека и норм международного гуманитарного права во время военных действий, возмещать ущерб, нанесенный жертвам, и привлекать к ответственности всех тех, кто виновен в нарушении норм международного права…».

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