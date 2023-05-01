ЮАР уговаривает Путина не приезжать на саммит БРИКС

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Власти ЮАР попросили Владимира Путина не приезжать на саммит БРИКС из-за выданного МУС ордера на арест президента России.

Об этом пишет южноафриканская газета Sunday Times. По словам источников издания, занимающих высокопоставленные должности в правительстве ЮАР, Претория ведет переговоры с Москвой, пытаясь убедить Владимира Путина воздержаться от визита в страну на саммит БРИКС, который пройдет в июле.

«У нас нет варианта не арестовывать Путина. Если он сюда приедет, нам придется его арестовать», — приводит газета слова одного из собеседников.

По данным Sunday Times, на прошлой неделе президент ЮАР Сирил Рамафоса создал специальный правительственный комитет, который должен изучить варианты действий властей страны в случае визита Владимира Путина.

В марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордеры на арест Владимира Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой по обвинению в депортации украинских детей с оккупированных территорий страны. ЮАР входит в число 120 стран, ратифицировавших Римский статут — основной документ, регламентирующий работу МУС, что обязывает Южно-Африканскую Республику выполнять все решения суда — в том числе арестовывать обвиняемых в военных преступлениях глав государств.