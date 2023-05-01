Каладзе объяснил, почему Грузии не предоставили статус кандидата в члены ЕС

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Грузии не предоставили статус кандидата в члены ЕС из-за того, что руководство республики отказалось присоединяться к санкциям против РФ, сообщил генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе.

«Отказ в предоставлении статуса кандидата был политическим решением, и общество очень хорошо поняло, почему это произошло. Власть Грузии для них представляет проблему, потому что не присоединяется к санкциям, не начинает войну, не открывает «второй фронт» в стране», сказал он.