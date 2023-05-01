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Названо время начала переговоров Байрамова и Мирзояна

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Министры иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян в понедельник в Арлингтоне (США, штат Вирджиния) проведут переговоры с участием госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена.

Об этом сообщили в Госдепе США.

По его данным, Блинкен проведет в здании Национального учебного центра иностранных дел им. Джорджа Шульца отдельные встречи с Мирзояном (начало в 16:30 по бакинскому времени) и Байрамовым (начало в 17:00 по бакинскому времени).

Переговоры Байрамова и Мирзояна с участием госсекретаря США начнутся там же в 17:45 (по бакинскому времени).

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