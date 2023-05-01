«Миацум» издох, а доверие может быть лишь взаимным

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В Вашингтоне, а следом в Москве и Брюсселе ожидается очередной переговорный раунд, в ходе которого будет предпринята решительная попытка вывести армяно-азербайджанские отношения из колеи враждебности и взаимного недоверия к миру и добрососедству.

Армянские политики и аналитики, а также иностранные покровители армянства призывают Азербайджан смягчить свою позицию по так называемому вопросу «арсаха», согласиться на обсуждение его статуса и предпринять шаги по завоеванию доверия армян. При этом им и в голову не приходит, что армянам самим необходимо вернуть к себе доверие со стороны азербайджанского государства и социума. Ведь, так называемый «миацум», инициированный Ереваном и определенными кругами зарубежной армянской диаспоры, нанес огромный ущерб Азербайджану. За тридцать лет этого конфликта погибло более 20 тысяч наших граждан, еще несколько десятков тысяч преждевременно ушли из жизни из-за полученных ранений, болезней. Почти миллион стали беженцами и перемещенными лицами.

Потери армян тоже огромные. За время конфликта число погибших с их стороны вряд ли меньше 20 тысяч, из которых 5-6 тысяч убиты только в ходе второй карабахской войны. Десятки тысяч стали инвалидами, потеряли здоровье из-за болезней и лишений. Около 400 тысяч вынуждено покинули Азербайджан. Большая их часть, а также еще полтора миллиона граждан Советской Армении, из-за невыносимых условий бытия, эмигрировали в США, Канаду, Европу, Австралию, в Россию, Украину и др.

До тех пор, пока армяне не переосмыслять и не признают ошибочный и, даже преступный, характер, так называемого «миацум», не осудят его идеологов и организаторов, доверие к себе со стороны Азербайджана, не восстановят. Как можно предоставлять какой-либо статус карабахским армянам, использовавших имевшийся статус НКАО для разрушения азербайджанского государства.

Напомню, что ни в одной из соседних стран (Иран, Турция, Грузия, Россия) у армян в отличие от Азербайджана, никакой автономии не было. Так что восстановление доверия процесс взаимный и начать его должны те, кто инициировал враждебность и войну своими внеправовыми притязаниями. Мяч на стороне армян, но там вместо переосмысления собственных ошибок, предпочитают взвывать к миру о мнимом «геноциде» и продолжают требовать поддержки в реализации собственных притязаний. Напрасно. Только когда наступит отрезвление от мифов и фобий, произойдет отказ от ирредентизма и сепаратизма, появится реальная перспектива восстановления мира и добрососедства в регионе.

Расим Мусабеков, Facebook