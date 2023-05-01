Переговоры Байрамова и Мирзояна в США могут продлиться несколько дней

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Встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении в Вашингтоне может «продлится несколько дней», сообщают СМИ.

Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян разработают «Дорожную карту урегулирования» и если на переговорах в Вашингтоне удастся разработать «дорожную карту» мира, то Европа «закончит работу», приняв лидеров Азербайджана и Армении для заключения мирного договора «в течение нескольких недель», пишет агентство «Туран» со ссылкой на дипломатические источники.

Сообщается также, что большая часть переговоров пройдет в Национальном учебном центре иностранных дел за пределами Вашингтона. В понедельник Блинкен отдельно встретит министров в Учебном центре, а затем примет участие в их двусторонних мирных переговорах.