В ISW объяснили, почему Путин постоянно меняет военное руководство

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Президент России Владимир Путин не назначил единого командующего войсками в начале вторжения в Украину, потому что рассчитывал на быструю победу, которую хотел приписать себе; позже Путин стал постоянно менять военное руководство РФ, таким образом пытаясь переложить ответственность за неудачи в Украине на генералов.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), в котором аналитики подробно проанализировали изменения в российском военном командовании с 24 февраля 2022 года.

«Путин, возможно, не хотел назначать командующего этим вторжением, чтобы избежать приписывания военному командующему военной победы в Украине – динамика, подобная той, что существовала между советским лидером Иосифом Сталиным и маршалом Советского Союза Георгием Жуковым во время Второй мировой войны. Сталин имел ограниченный и устаревший военный опыт и, как сообщается, завидовал военным подвигам и славе Жукова. Путин не имеет военного опыта, что, возможно, еще больше повлияло на его решение не назначать командующего вторжением, который мог бы превзойти его, присвоив себе заслугу за ожидаемую драматическую победу».

По мнению аналитиков, Путин, вероятно, стремился представить себя как главнокомандующего и вдохновителя успешного вторжения в Украину.

Согласно перехваченным российскими военными планами, Кремль ожидал, что Киев удастся захватить за считанные дни. Поэтому Путин хотел объявить это быстрое вторжение личной геополитической победой.

Аналитики считают, что нежелание Путина назначить общевойскового командующего театром военных действий для своего вторжения в Украину имело каскадные последствия для российских военных. В частности, такие действия способствовали интенсивной фракционализации, дезорганизации командных структур и подпитывали недостижимые ожидания.

Путин назначил первого командующего театром военных действий генерала армии Александра Дворникова в апреле 2022 года. Это был ответ на неудачную попытку России наступать на Киев. Но уже в конце мая Путин заменил этого генерала из-за неспособности Дворникова оправдать высокие ожидания Путина в первые месяцы после отступления из Киева.

В дальнейшем Путин начал менять военных руководителей постоянно.

Аналитики считают, что такая регулярная смена командования привела к все большей раздробленности российских вооруженных сил и дезорганизации командных структур. А это в свою очередь ухудшает способность российских вооруженных сил проводить слаженную кампанию в Украине.

Также отмечается, что Минобороны России и Кремль намеренно не сообщают о большинстве этих командных изменений.

Хронология изменений, которую в своем отчете приводит ISW, основывается на официальных российских заявлениях, а также на анализе неподтвержденных заявлений и сообщений из российских, украинских и западных источников.

Аналитики считают, что Кремль и Минобороны России пытаются использовать изменения в командовании для создания желаемых информационных эффектов, чтобы компенсировать все худшие результаты на поле боя.

«Путин и МО РФ либо скрывали, либо тщательно анонсировали изменения в командовании на протяжении всей войны в Украине, чтобы защитить себя от критики, найти козлов отпущения за военные неудачи, успокоить определенные голоса в российском информационном пространстве или объединить усилия, чтобы продать незначительные территориальные достижения как оперативные победы российской общественности», – убеждены в ISW.