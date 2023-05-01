В Тертерском районе сотрудники МЧС спасли людей с затопленных территорий (видео)

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Ливни и град в некоторых районах республики вызвали ряд последствий.

Об этом сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Сообщается, что на горячую линию «112» поступила информация о затоплении в результате ливней частных домов, приусадебных участков и сельских дорог в селах Агкенд, Демирчилер и Гасангая в Тертерском районе.

На территорию незамедлительно были направлены силы Государственной противопожарной службы и Карабахского регионального центра министерства. Были осуществлены эвакуация людей и откачка воды из затопленных мест.

МЧС еще раз призывает население держаться подальше от паводковых и паводкоопасных зон, а в случае такой угрозы немедленно подняться на ближайшую возвышенность.