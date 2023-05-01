Почему Запад выкручивает руки Центральной Азии, а Армению слегка журит?

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В Центральной Азии высадился очередной «десант» ревизоров из США и Европы, угрожающий республикам региона финансовой и экономической изоляцией за помощь в обходе антироссийских санкций, а, фактически, вынуждающий их прекратить сотрудничество с РФ и КНР.

Государства Центральной Азии оказались между молотом и наковальней: с наступлением весны за них серьезно взялись США и Европа, присылающие в регион своих высокопоставленных чиновников, угрожающих, особенно Астане, Ташкенту и Бишкеку, карательными акциями за содействие России в обходе санкций, введенных против нее Западом. По факту же они настаивают на значительном сокращении республиками ЦА выгодных для них торгово-экономических и иных отношений с РФ и КНР взамен на выделение пяти государствам региона 25 млн (!) долларов. Во всяком случае, находящийся недавно в государствах ЦА госсекретарь США Энтони Блинкен озвучил именно такую «ошеломительную» сумму за разрыв отношений с одним из основных торгово-экономических и инвестиционных партнеров Центральной Азии — Россией. Блинкен дал понять, что если казахи ослушаются, против них будут применены вторичные санкции. Вопросом, выгодны ли такие условия центрально-азиатам, в Вашингтоне традиционно не задаются: главное, чтобы это было выгодно ему самому.

В Астане тогдашний министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди ответствовал Блинкену, что на данном этапе его страна не видит и не ощущает каких-либо рисков и угроз со стороны России. Он напомнил, что РК «является членом Евразийского экономического союза, Организации Договора о коллективной безопасности, СНГ наряду с другими государствами, которые граничат с Россией или же находятся в этом регионе. Поэтому мы рассматриваем отношения с Россией в качестве альянса, который функционирует в рамках этих многосторонних структур».

Ответ этот Блинкену явно не понравился, и на помощь ему в конце апреля в Центральную Азию отправили бригаду Минфина США во главе с помощником министра по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Элизабет Розенберг. С ней приехали также шеф экспортного контроля Бюро промышленности и безопасности министерства торговли США Мэтью Аксельрод; помощник госсекретаря по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу. Великобритания представлена директором МИД по санкциям Дэвидом Ридом, а Евросоюз – спецпредставителем по соблюдению санкций Дэвидом О’Салливаном.

Анонсируя визит своих посланцев в Центральную Азию, Минфин США проинформировал, что предлагает государствам региона «чёткое деловое решение: сохранить вовлечённость в глобальную экономику или оказывать материальную поддержку российской войне и лишиться доступа на самые важные рынки мира».

В Астане госпожа Розенберг подтвердила, что риски применения Вашингтоном вторичных санкций в отношении казахстанских банков и компаний за сотрудничество с Россией в обходе введенных против нее ограничений, возрастают. «Нам нужно самым серьезным образом относиться к тому факту, что Россия очень усердно пытается уклониться от санкций и от мер экспортного контроля, и она достаточно преуспела в этих усилиях», — сказала она. И предупредила: последствия будут. К числу «уклоняющихся» она отнесла также Китай.

Аксельрод, в свою очередь, сообщил, что передал Казахстану перечень товаров, вызывающих «наибольшую озабоченность»: в частности, это компьютерные чипы, элементы, используемые в интегрированных электронных системах и необходимые для производства российских ракет и дронов: «Я хотел бы очень четко обозначить, что поставка таких товаров на территорию России через территорию Казахстана является прямым нарушением экспортного контроля, а также законодательства США», – сказал он.

И хотя Казахстан неоднократно и категорически отрицал свою причастность к помощи России в обходе санкций, США и ЕС, все же, настаивают на своем: поставки в Казахстан некоторых «специфических товаров» резко возросли с начала войны в Украине, и из РК они, стоимостью в миллионы долларов, поступают на территорию России. Подобная тенденция наблюдается и в других странах Центральной Азии, в частности, в Кыргызстане, подчеркнул Аксельрод.

Несмотря на то, что Казахстан с 1 апреля внедрил онлайн-систему, отслеживающую движение всех товаров, пересекающих его границу, Западу это показалось ничтожно малым. Но, в самом деле, как проконтролируешь, без сучка и задоринки, российско-казахскую границу – самую протяженную в мире, — тем более, что РФ является крупнейшим торговым партнером Казахстана. Экспорт последнего в Россию в прошлом году возрос на 25%, но он, в основном, коснуля бытовой техники.

Словом, перед Казахстаном и Кыргызстаном (об Узбекистане еще будет сказано) жестко поставлен вопрос выбора между сотрудничеством с Россией и США с Евросоюзом, а также сокращения взаимодействия с Китаем. Это, конечно, шантаж, и неизвестно, как жестко на него отреагируют центрально-азиатские столицы и сами «прокаженные» — Москва и Пекин. Вероятность вторичных санкций высока, хотя, с другой стороны, столь сильное давление на государства ЦА может привести к обратному эффекту – еще более близким, в том числе, военно-политическим отношениям с Россией и Китаем.

В случае с Казахстаном Западу, все же, придется «семь раз отмерить», прежде чем принимать жесткие меры: они могут повлиять на работу в РК американских и европейских нефтяных компаний – вплоть до не выгодного ни Астане, ни Европе прекращения поставок в последнюю казахстанской нефти. А ведь в этом направлении Евросоюзу кое-чего, все же, удалось добиться от РК – ее нефть, в качестве альтернативы российскому транзиту, стала поступать, хоть пока и в малом количестве, по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан на европейский рынок. Недочет, за счет не поставок из Казахстана, может отразиться и на мировом рынке зерна.

Ну, а пока (в качестве «аванса» Западу или меры, которая останется без развития по другим, торговым и финансово-экономическим направлениям), Казахская фондовая биржа объявила об ограничении, с 1 мая, для российских клиентов: она обособит счета россиян и белорусов, лишив их возможности проводить операции с валютными инструментами. Кстати, помимо соблюдения санкций, целью визита Розенберг и присных является создание в республике постоянного представительства Управления США по контролю за иностранными активами.

Словом, Казахстан, равно как и Кыргызстан и другие государства ЦА, США и ЕС уже не впервые (на сей раз – откровенно ультимативно и грозно) поставили перед тяжелым выбором: действовать в собственных национальных интересах, либо «отрубить» себя от взаимодействия с ближайшими партнерами. В последнем варианте они понесут колоссальные материальные и политические убытки, в первом – избегут санкций. Но избежать настойчивого стремления Запада сменить центрально-азиатские режимы проверенным способом активизации в них огромного количества НПО и НКО (в Казахстане и Кыргызстане они особенно вольготно себя чувствуют), вряд ли удастся. Надо думать, Казахстан во главе с президентом Касым-Жомарт Токаевым будет максимально лавировать, однако долго делать ему это не дадут. Вопрос поставлен предельно четко и недвусмысленно: или – или.

Перед таким же выбором поставили Бишкек: Дэвид О’Салливан с начала весны посетил его уже во второй раз. Он настаивает на достоверности статистики, в соответствии с которой по итогам 2022 года экспорт товаров из Евросоюза в Киргизию возрос на 300%, а по некоторым позициям – передовые технологии и товары двойного назначения – на 700%. Евросоюз задается вопросом: дело в возросшем покупательском спросе киргизов или в том, что товары реэкспортируются в Россию? ЕС и США склонны считать, что во втором и, помимо очень уж подозрительных Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, намерены «проверить» Грузию, Армению и Сербию. Впрочем, к Еревану (объяснение – ниже) у них особый мягкий подход.

Строго говоря, доказать, что в РФ экспортируются товары, импортируемые именно из США и Европы, весьма трудно – ведь это могут быть и товары, произведенные в Турции, Китае и других странах. Но вот как может объяснить Евросоюз то, что по сравнению с 2021 годом экспорт леса из Казахстана в ЕС возрос в 74 раза, а из Кыргызстана – почти в 18 тыс. раз. Это при том, что указанные регионы – преимущественно горные и степные, и дефицит древесины в них очевиден. Понятно, что лес этот – российский, то есть место имеют двойные стандарты: на то, что выигрышно для Европы, она попросту закрывает глаза, и сама себя не высекает.

Более того, западная пресса все чаще пишет о том, что европейцы получают большую выгоду, имея страны Центральной Азии в качестве посредников в торговле с Россией, и что в этом плане мало что изменилось, несмотря на некоторое снижение реального объема товарооборота.

Кыргызские эксперты крайне болезненно отреагировали на очередной визит западных «ревизоров» в Центральную Азию. Sputnik Кыргызстан цитирует экономиста Айылчы Сарыбаева, заявившего, что КР — самостоятельная страна, член ООН, и «никакие указки нам не нужны». «Не так давно, — сказал он, — Салливан прямо указывал нам, что делать, буквально угрожал. Основной посыл западного чиновника — если Кыргызстан не поддержит антироссийские санкции, нас ожидает страшная участь. … Американцы будут «выкручивать руки» среднеазиатским республикам, … очевидно, что давить они будут через международные финансовые институты, те же МВФ и Всемирный банк. Кыргызстан должен отвечать зеркально и заключать двусторонние соглашения, например, с Китаем, Индией, Ираном или Россией».

По словам экономиста, «Ни США, ни кто-либо другой не имеют права вводить против нас санкции. Такая политика не делает им чести, Америка теряет международный авторитет. Санкционная война приводит к тому, что многие государства уже не хотят вести дела с Соединенными Штатами и отказываются от доллара. Поэтому пусть американцы лучше думают, как преодолеть международный финансовый кризис и остановить дедолларизацию. На мой взгляд, попытка США заставить страны Центральной Азии выполнять их требования окажется тщетной. … играть с мировыми державами и пытаться угодить всем бессмысленно. Америка не имеет к нам абсолютно никакого отношения, а вот если мы рассоримся с Китаем или Россией, то не выживем, тем более в условиях финансового кризиса».

Такого же мнения придерживаются и другие киргизские эксперты, подчеркивающие, что усилившееся давление Запада на государства Центральной Азии связано как с украинским конфликтом, так и с его стремлением оторвать регион от России и Китая. С этой целью в него внедряется огромное количество НПО, финансируемых Западом. Поэтому государствам Центральной Азии, все же, придется решить, к какому из полюсов двуполярного мира им примкнуть – к англосаксам или всем остальным: Латинской Америке, России, Китаю, Азии, Африке. И наиболее сильное давление, в этом контексте, оказывается и еще будет оказано на Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан.

В последний Розенберг не поехала – осаждать и стращать Ташкент пуще прежнего отправился, после Блинкена и большого количества других западных эмиссаров, спецпосланник Евросоюза по санкциям Дэвид О’Салливан. Вообще же с Узбекистаном Запад взял довольно крутой курс: не успел еще Ташкент проанализировать назидания иностранных «воспитателей», как Госдеп и Минфин США объявили о введении новых санкций в отношении физических и юридических лиц, которые, по их мнению, помогают России в обходе санкций. В их числе холдинг USM Алишера Усманова и ряд связанных с ним компаний и организаций, другие физические и юридические лица. Плюс министерство торговли США ввело экспортные ограничения против двух узбекских предприятий — Alfa Beta Creative и GFK Logistic Asia, которые якобы закупали американские товары для нужд российской военной и оборонной промышленности.

Ну и бурную деятельность, то есть пуще прежнего, развил Евросоюз – с акцентом на развитие гражданского общества и защиту прав и свобод населения, особенно женщин. И очень интересует Запад вопрос «развития» подрастающего поколения в нужном ему, то есть Западу, направлении.

Вопрос теперь в том, кто кого одолеет в Узбекистане: Запад — Россию и Китай, или две последние – Запад. Напомним, в прошлом году Узбекистан и Россия подписали Комплексную программу экономического сотрудничества на 2022-2026 годы по ряду направлений, среди которых торговля, промышленная кооперация, транспорт, энергетика, агросектор, связь, финансы, наука, образование, здравоохранение, и т.д. Россия поставляет в Узбекистан металлы и изделия из них, машины, оборудование и транспортные средства, сельхозсырье, продуктовые товары, древесину и целлюлозно-бумажные изделия, продукцию химической промышленности, нефтепродукты, лекарства и многое другое. А сама она является обширным рынком сбыта узбекской продукции. Россия и Китай, попеременно, выходят в лидеры внешней торговли Узбекистана. И все это оторвать от Ташкента, так сказать, с мясом?

О’Салливана принял президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. После встречи с ним спецпосланник заявил, что ЕС и США не намерены налагать санкции на третьи страны, в том числе, на Узбекистан, и мешать его торговым отношениям с другими, включая Россию. «Мы с уважением относимся к желанию Узбекистана сохранять нейтралитет (в вопросе войны России против Украины) и, тем не менее, с большим воодушевлением и благодарностью восприняли уверения в том, что Узбекистан против того, чтобы его территория использовалась для обхода санкций. Мы понимаем, что это политический выбор государства», — сказал О’Салливан.

Но, подчеркнул он, ЕС в последнее время наблюдает увеличение экспорта товаров из санкционного списка через территорию Узбекистана на 126%, и «это довольно значительно». Санкции, убежден О’Салливан – «это надолго», и «… придётся научиться жить в условиях этих санкций. Поэтому мы не хотели бы, чтобы этот вопрос стоял на пути двусторонних отношений Узбекистана и Евросоюза, на которые мы смотрим с большим воодушевлением и надеждой». И тут же прямо дал понять, что если узбекский бизнес «рыпнется», санкции в отношении него и экономики страны будут введены.

Горькая пилюля была подслащена европейским «смотрителем» заявлением, что он находится «под большим впечатлением от той системы мониторинга, которая существует в Узбекистане в области контроля финансовых потоков и товарооборота». «Я уверен, — сказал он, — что узбекские власти найдут способ проводить эффективный мониторинг за возможным реэкспортом продуктов из санкционного списка».

Напомним, О’Салливан обмолвился о своем намерении съездить в Армению. Но будет ли риторика «ревизоров» в Ереване столь же жесткой и непримиримой, как, скажем, в Казахстане? Вряд ли. Скорее, Армению, которую Запад сейчас не без успеха сдвигает с российских рельсов, спекулируя на проблемах, имеющихся у Еревана с Баку, могут слегка пожурить, чтоб не раздражать и не стимулировать к полному перескоку на российскую колею. Да, власти РА признали, что им поручено перекрыть все каналы обхода антироссийских санкций. И если верить армянской прессе, премьер-министр Пашинян по возвращении из Берлина, где ему сделали небольшое «внушение», поручил Центробанку, правительству и Комитету государственных доходов перекрыть каналы обхода антироссийских санкций. И будто бы даже пассажиров в аэропорту проверяют, не проносят ли они чипы, применяемые в IT-секторе. Правда, другие источники информацию о столь дотошной проверке опровергают.

Власти Армении, понятно, клянутся, что даже не пытаются помочь России обходить санкции, но кому верить – им или журналистам из различных американских изданий, сообщающих, в частности, что в Россию через Армению поставляются восемь типов чипов, имеющих большое значение для производства оружия. И что в 2022 году Армения импортировала на 515% больше чипов и процессоров из США и на 212% процентов больше из ЕС. И 97% всего этого добра отправлено в Россию.

На фоне всех этих перипетий, угроз, шантажа и сталкивания интересов разных центров силы в Центральной Азии, ее соседи – Россия и Китай – не зевают. В то время как Астану, Бишкек и Ташкент фактически скручивали в бараний рог, в китайском Сиане шла встреча министров иностранных дел в формате «Китай – Центральная Азия». Обсуждено множество вопросов и проблем региона – словом, это тема отдельного и серьезного разговора. Здесь же заметим – по факту: стороны договорились по многим вопросам сотрудничества в самых разнообразных сферах, взаимной поддержке в вопросах суверенитета, независимости, безопасности и территориальной целостности, противодействия вмешательству во внутренние дела. Инициатива «Один пояс и один путь», равно торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, будут продвигаться и впредь. Так же как борьба с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков, преступностью – все это для поддержания безопасности и стабильности в регионе.

А Россия решает с Казахстаном вопрос строительства нового газопровода для газификации северных и восточных регионов страны, а также продления газопровода до Китая. В Узбекистане же объёмы инвестиций России и Китая продолжают превосходить финансовые вложения США. Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан после бегства США из Афганистана существенно нарастили военное сотрудничество с Россией.

Последняя, пока западные «ревизоры» стращали государства Центральной Азии, сделала два хода конем: Минфин РФ заявил о полном отказе от доллара в трансграничной торговле, а также о том, что в ближайшее время в России не будут осуществлять и платежи в евро.

Второй: Россия заявила о повышении боеготовности своих баз в Кыргызстане и Таджикистане. По пояснению министра обороны Сергея Шойгу, такое решение принято потому, что «США и их союзники под предлогом помощи в борьбе с терроризмом пытаются восстановить свое военное присутствие в центрально-азиатском регионе». По его словам, обстановка в Центральной Азии имеет предпосылки к обострению. Среди таких предпосылок названо, среди прочего, то, что «США и союзники нацелены на провоцирование стран к военному противостоянию с РФ и КНР»; «Запад подверг серьезной эрозии мировую архитектуру безопасности в попытках сохранить глобальное доминирование»; «Наиболее активно США противодействуют формированию многополярного мира в АТР, где создается фронт для сдерживания Китая». Ну и, конечно, афганский фактор.

Так что большая драка за Центральную Азию еще впереди. Впрочем, как и за Южный Кавказ.

Ирина Джорбенадзе