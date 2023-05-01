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Эрдоган сообщил о ликвидации главаря ИГ в Сирии (видео)

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Турецкая разведка ликвидировала в субботу в Сирии главаря террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) Абу аль-Хусейн аль-Курейши.

Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала TRT Turk.

«Национальная разведка Турции длительное время следила за главарем ИГ Абу аль-Хусейн аль-Курейши. Эта личность была вчера ликвидирована в Сирии в результате операции, проведенной турецкой разведкой», — сказал Эрдоган.

Он также заявил, что Турция продолжит противодействие террористическим организациям, «не проводя между ними различий».

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