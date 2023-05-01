Папа Римский рассказал о «секретной миротворческой миссии» Ватикана в Украине

Папа Римский Франциск заявил, что Ватикан причастен к «секретной миротворческой миссии в Украине».
Цель миссии — «попытаться положить конец конфликту между Россией и Украиной» и вернуть вывезенных в Россию украинских детей, пишет Reuters.
«Сейчас идет миссия, но она еще не обнародована. Когда она будет обнародована, я раскрою ее», — сообщил Папа Римский журналистам после визита в Венгрию.
Он заявил, что говорил о ситуации в Украине с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и с представителем РПЦ в Будапеште митрополитом Иларионом.