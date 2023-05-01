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В Шеки задержан бывший зек с пистолетом «Макаров» (фото)

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Сотрудники Шекинского РОП задержали бывшего заключенного, который незаконно носил при себе оружие.

Как сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, в отдел полиции поступила оперативная информация о том, что ранее судимый житель города Мингячевир Сохраб Мамедов незаконно носит при себе оружие.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий он был задержан сотрудниками полиции в качестве подозреваемого. При личном досмотре у него были обнаружены и изъяты пистолет марки «Макаров», четыре патрона и один магазин к указанному оружию.

По факту в Шекинском РОП возбуждено уголовное дело, продолжаются необходимые следственные действия для установления случаев использования изъятого оружия в совершении какого-либо преступления.

Решением суда в отношении С.Мамедова избрана мера пресечения в виде ареста.

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