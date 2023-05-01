Алиев — Блинкену: Строительство ППП «Лачин» обеспечено в рамках суверенных прав Азербайджана

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Госсекретарь США Энтони Блинкен позвонил президенту Ильхаму Алиеву, сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.

В ходе телефонного разговора Энтони Блинкен подчеркнул важность переговоров по мирному договору между Арменией и Азербайджаном, отметив, что поддержка США в этом вопросе будет продолжена. Госсекретарь США выразил уверенность в возможности достижения мира и коснулся вопроса установления погранично-пропускного пункта на азербайджано-армянской границе.

Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан поддерживает мирную повестку дня, именно Азербайджан выступил инициатором начала переговоров по мирному договору с Арменией и нормализации отношений. В этой связи Азербайджаном были предложены Армении 5 принципов в соответствии с нормами и принципами международного права.

В связи со строительством погранично-пропускного пункта «Лачин» на азербайджано-армянской границе президент Ильхам Алиев заявил, что строительство этого пункта было обеспечено в рамках суверенных прав Азербайджана и в соответствии со всеми международными нормами.

Президент Азербайджана подчеркнул, что целью является не ограничение движения, а наоборот, обеспечение контроля, и уже осуществляется проезд через этот пропускной пункт.

В ходе телефонного разговора было отмечено, что права армянского населения, проживающего в Карабахском регионе Азербайджана, будут обеспечены в рамках Конституции Азербайджана и международных документов, за которые выступает наша страна.