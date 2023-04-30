Politico: США и ЕС начали готовить санкции против России в ноябре 2021 года

79 Просмотров

Президент США Джо Байден и глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен договорились о подготовке антироссийских санкций до начала войны в Украине, сообщает Politico.

По информации издания, в ноябре 2021 года Байден во время встречи с фон дер Ляйен в Белом доме «забил тревогу по поводу скопления российских солдат у границы с Украиной», опираясь на данные американских спецслужб. Как отметил неназванный европейский чиновник, американский лидер был очень обеспокоен, однако в Европе никто не обращал на это внимания, даже спецслужбы.

Согласно материалу Politico, после этой встречи команда фон дер Ляйен тайно работала с администрацией Белого дома над пакетом санкций.