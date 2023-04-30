Эрдоган провел один из самых масштабных предвыборных митингов в Анкаре

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в воскресенье один из самых крупных митингов в Анкаре в рамках подготовки к президентским и парламентским выборам, которые назначены на 14 мая.

Как сообщает телеканал TV100, численность участников акции официально не называется, но речь может идти о нескольких сотнях тысяч человек.

Эрдоган в ходе митинга призвал своих сторонников быть максимально активными, особую надежду он возложил на молодежь.

«Мы постучимся в каждую дверь. Мы мечтаем о столетии Турции. Они (оппозиция) строят свои мечты на расколотой политике, нестабильной экономике, слабой демократии, на старой Турции, которую презирают в мире», — сказал президент.