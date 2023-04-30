Спецназ Судана объявил о продлении гуманитарного перемирия еще на 72 часа

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Силы быстрого реагирования (спецназа) Судана объявили в воскресенье о продлении еще на 72 часа срока действия гуманитарного перемирия, которое должно завершиться в полночь.

Как сообщает АПА, об этом говорится в заявлении официального представителя спецназа, опубликованном в Twitter.

«Объявляем о продлении гуманитарного перемирия на 72 часа начиная с полуночи сегодняшнего дня», — сообщил представитель. Он подтвердил приверженность сил быстрого реагирования режиму прекращению огня, «несмотря на непрекращающиеся нарушения» со стороны армии. Конфликтующие стороны достигли договоренности о новой гуманитарной паузе в четверг вечером, после чего на протяжении нескольких дней возлагали друг на друга ответственность за ее прерывание.