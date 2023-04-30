«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна | США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Мир

Спецназ Судана объявил о продлении гуманитарного перемирия еще на 72 часа

Hartum Sudan 1

Силы быстрого реагирования (спецназа) Судана объявили в воскресенье о продлении еще на 72 часа срока действия гуманитарного перемирия, которое должно завершиться в полночь.

Как сообщает АПА, об этом говорится в заявлении официального представителя спецназа, опубликованном в Twitter.

«Объявляем о продлении гуманитарного перемирия на 72 часа начиная с полуночи сегодняшнего дня», — сообщил представитель. Он подтвердил приверженность сил быстрого реагирования режиму прекращению огня, «несмотря на непрекращающиеся нарушения» со стороны армии. Конфликтующие стороны достигли договоренности о новой гуманитарной паузе в четверг вечером, после чего на протяжении нескольких дней возлагали друг на друга ответственность за ее прерывание.

Теги:
Из этой рубрики
Screenshot 1 44
Мир

Генштаб ВСУ: Уничтожены логистический центр и районы сосредоточения артиллерии россиян

2023/04/30, 22:22
policiya ssha 6
Мир

В штате Миссисипи два человека погибли в результате стрельбы

2023/04/30, 22:02
samolet 1
Мир

В Судан прибыл первый самолет с гуманитарной помощью от Красного Креста

2023/04/30, 21:42
Erdogan
Мир

Эрдоган провел один из самых масштабных предвыборных митингов в Анкаре

2023/04/30, 21:22
20190501101801 611480
Мир

Президент Грузии: Страна должна сделать все для интеграции в НАТО

2023/04/30, 21:02
samolet2
Мир

В Испании четыре человека погибли при крушении двух сверхлегких самолетов

2023/04/30, 20:42
Мир

В Казахстане полицейские нашли тайник с оружием

2023/04/30, 20:23
sudan2
Мир

МИД Судана: Армия возвращает контроль над районами расположения иностранных дипмиссий

2023/04/30, 20:03
Мир

В Китае началась оцифровка людей

2023/04/30, 19:44