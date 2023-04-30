«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна | США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Общество

Нестабильная погода в Баку сохранится до третьего мая

baku22

Нестабильные погодные условия в Баку будут наблюдаться до третьего мая.

Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

С вечера 30 апреля до утра второго мая северо-западный ветер усилится до 15-20 м/с, местами до 23-25 ​​м/с, с порывами до 28 м/с утром и днем ​первого мая.

Ожидается, что в ночь и утром первого мая, в первой половине дня второго числа, а также третьего мая местами ожидаются осадки. Второго и третьего мая в некоторых местах возможны ливни, в ночь на первое мая пройдут грозы.

Температура воздуха постепенно снизится на 5-9 градусов по сравнению с предыдущими днями.

Теги:
Из этой рубрики
baku22
Общество

Нестабильная погода в Баку сохранится до третьего мая

2023/04/30, 13:49
sharur
Общество

В Шаруре задержано лицо, подозреваемое в убийстве своего друга

2023/04/30, 13:12
trup2
Общество

В Гяндже из ямы со сточными водами извлекли труп мужчины

2023/04/30, 10:55
Screenshot 2 1
Общество

В Агдаме произошло тяжелое ДТП, погибли три человека

2023/04/30, 01:00
agna
Общество

14 лет со дня теракта в АГНА

2023/04/30, 00:21
2f102588 c2e8 3dc0 8a60 c7c015db89d1 850
Общество

Проект «Азербайджанского квартала», который будет построен в турецком Кахраманмараше

2023/04/29, 23:45
prezident cnn 290423 1
Общество

Алиев и Эрдоган ответили на вопросы корреспондента Фульи Озтюрк (фото)

2023/04/29, 23:30
2 8
Общество

Грандиозное шоу дронов в Баку (видео)

2023/04/29, 22:32
1444970705 1482750 524234667685851 8573595498026636106 n
Общество

Завтра в Баку откроются некоторые дороги

2023/04/29, 22:22