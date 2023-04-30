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Конституционный референдум в Узбекистане признан состоявшимся

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Референдум по вопросу внесения поправок в Конституцию Узбекистана признан состоявшимся, поскольку более половины граждан страны, внесенных в списки избирателей, к 13:00 (12:00 по бакинскому времени) проголосовали на участках.

Об этом сообщил журналистам заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны Бахром Кучкаров.

В соответствии с законодательством Узбекистана референдум считается состоявшимся, если в нем примут участие не менее 50% избирателей, внесенных в списки для голосования.

«По состоянию на 13 часов число проголосовавших достигло 12 083 105, что составляет 62,24% от числа внесенных в списки граждан. Эти цифры означают, что ЦИК имеет основания признать референдум состоявшимся», — сказал Кучкаров на брифинге.

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