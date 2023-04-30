В ОАЭ из Судана эвакуированы граждане 16 государств

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В Объединенные Арабские Эмираты из Судана, где продолжаются вооруженные столкновения, были успешно эвакуированы граждане 16 государств, сообщает МИД ОАЭ.

Как заявило внешнеполитическое ведомство ОАЭ, иностранцы покинули территорию Судана на самолете. Среди эвакуированных — дети, женщины, старики, а также люди с тяжелыми заболеваниями. ОАЭ сделали их потребности «своим приоритетом», говорится в заявлении МИД страны.

Достигнутое сторонами конфликта 27 апреля согласие на продление перемирия на 72 часа не выполняется. Глава сил быстрого реагирования (спецназа) Судана Мухаммед Хамдан Дагало (Хамидти) обвинил в срыве перемирия суданскую армию, которая, как он утверждает, нарушила режим прекращения огня.